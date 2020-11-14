الاغتيالات تلاحق عناصر الفرقة الرابعة وتربك نظام الأسد في درعا

شهدت بلدتي المزيريب وتل شهاب بريف درعا الغربي، اليوم السبت، عمليتي اغتيال قتل على إثرها عدد من عناصر ميليشيات الأسد.



وذكرت مصادر إعلامية محلية أن مجهولين اغتالوا عنصرين من الفرقة الرابعة التابعة لميليشيات النظام في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، وهما "يامن جمعة الخياط" و"حسن حاكد الخياط".



وأضافت أن عملية اغتيال أخرى حدثت في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي نفذها مجهولون، وأسفرت عن مقتل عنصرين من ميليشيات النظام وهما "إبراهيم أحمد تتلو" و"محمد إبراهيم عنيزان".



وأفادت شبكة "أخبار درعا وريفها" أن ميليشيات الفرقة الرابعة شنت حملة دهم وتفتيش في محيط بلدة المسيفرة التي يقطنها عشائر من مهجري منطقة اللجاة، حيث قامت الميليشيات بتعفيش خيم المهجرين.



يذكر أن محافظة درعا تشهد بشكل شبه يومي عمليات اغتيال تطال عناصر وضباط وعملاء النظام، وغالبا ما يتزامن ذلك مع حالة توتر بين الأهالي وميليشيات الأسد.

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