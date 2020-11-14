اليمن تلاحق سفير الحوثيين لدى نظام الأسد

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء أمس الجمعة، عن بدء ملاحقتها لقياديين من جماعة الحوثي لانتحالهم صفات دبلوماسية في سوريا وإيران.



وقالت الخارجية اليمنية في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "‏تم تعميم بيانات المدعو عبدالله علي صبري، والمدعو نائف أحمد القانص، والمدعو إبراهيم محمد الديلمي المنتحلين صفات يمنية رسمية بمسميات "دبلوماسية" وأماكن تواجدهم على جميع بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا".



‏وأضافت: "وتم إبلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى حكومة الجمهورية اليمنية".



وأشارت الوزارة إلى أن السلطات القضائية اليمنية شرعت بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد المذكورين عبر الإنتربول.



يذكر أن الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، عينت يوم الأربعاء الماضي، "عبد الله صبري" سفيرًا لها لدى النظام السوري خلفًا للسفير "نائف القانص".

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