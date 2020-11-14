العثور على جثتين لعنصرين من الميليشيات الإيرانية في ريف حمص

تفاجأ أهالي بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، مساء أمس الجمعة، بوجود جثتين مرميتين على أطراف البلدة بجانب الطريق المؤدي إلى مدينة الرستن.



وقالت مصادر إعلامية محلية إن الجثتين تعودان لعنصرين من ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني أحدهما قيادي.



وذكرت المصادر أن الجثتين كانتا مكبلتي الأيدي والأرجل ومعصوبتي العينين، وعليها أثار طلقات نارية في مختلف أنحاء الجسم.



وأشارت المصادر الى أن ميليشيات الأمن العسكري والحرس الثوري الإيراني قاموا بتطويق المنطقة على الفور ونقل الجثتين إلى مشفى مدينة حمص.



وأفادت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" بأن الميليشيات الإيرانية قامت بنصب حاجزين أحدهم على الطريق الرئيسي المؤدي إلى خارج المدينة بجانب ملعب العيسى والحاجز الآخر بالقرب من مسجد أبو عبيدة بن الجراح.



وأردفت المصادر أن عناصر الميليشيات الإيرانية نصبوا الحواجز لمدة 4 ساعات، وقاموا بإيقاف المارة بشكل عشوائي بما فيهم النساء.



تجدر الإشارة إلى أن بلدة تلبيسة شهدت مؤخرًا خلافًا بين جهاز الشرطة وميليشيا محلية في ريف حمص الشمالي، ليتطور الأمر إلى شن طرفي الخلاف حملة اعتقالات متبادلة.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، حيث كثرت عمليات السرقة والخطف والاغتصاب والقتل بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية وانتشار فيروس كورونا.

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