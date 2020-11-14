بعد أن نكل بهم... نظام الأسد يدعو لاعبي الشطرنج المهجرين خارج سوريا إلى العودة

دعا نائب رئيس اتحاد الشطرنج التابع للنظام السوري "سليمان حسن"، على هامش "مؤتمر عودة اللاجئين"، لاعبي الشطرنج الذين غادروا سوريا هربًا من بطش الأسد إلى العودة.



وعلق نشطاء على كلام "حسن" بتذكيره بما حل ببطلة الشطرنج في سوريا والعالم العربي الدكتورة "رانيا العباسي" التي اعتقلها النظام منذ سبع سنوات وغيبها في سجونه.



وقال النشطاء إن الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام اقتحمت منزل "العباسي" الواقع بضواحي العاصمة دمشق في أوائل سنة 2013 وقامت باعتقالها هي وزوجها وأطفالها.



وكانت الشبكة السورية لحقوق الانسان قد رجحت ارتقاء "العباسي" وأسرتها تحت التعذيب، وذلك بعد أن بذلت مجهودًا كبيرًا للتعرف على مصيرها، من خلال التواصل مع معتقلات سابقات في سجون الأسد، إلا أن أيًّا منهن لم تشاهدها.



يذكر أن نظام الأسد أقدم على اعتقال شخصيات رياضية وعلمية وفنية بارزة في السنوات الأولى للثورة السورية، بسبب شكه في دعهم للثورة، حيث أن عددًا منها قضى نحبه تحت التعذيب.

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