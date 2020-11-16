كمين محكم يحصد عددًا من عناصر ميليشيا القاطرجي التابعة للنظام بريف الرقة

تعرضت ميليشيا القاطرجي التابعة لنظام الأسد لكمين محكم في ريف الرقة الغربي، أمس السبت، أدى لمقتل عدد منهم ووقوع آخرين بالأسر. وبحسب مصادر محلية ومنها "فرات بوست" فإن عناصر الميليشيا فوجئوا بكمين على طريق أثريا قرب الرقة يعتقد وقوف تنظيم الدولة وراء تنفيذه، حينما كانوا يسيرون برتل مكون من عدة آليات على الطريق المذكور. وأضافت أن عناصر الميليشيا وعددهم أحد عشر عنصرًا قضوا ذبحًا وعرف منهم "خليل الحمود" و"عبد الباسط الشيخ" ووقع خمسة عناصر آخرين بالأسر، حيث أن مصير الأسرى لا يزال مجهولًا. وقبل يومين شيعت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام عددًا من عناصرها قتلوا بكمين لتنظيم الدولة بريف السلمية الشرقي. وتعاني قوات الأسد من هجمات شبه يومية في مختلف مناطق البادية السورية التي أصبحت ثقبًا أسودًا يبتلع عناصرها، وسط عجز النظام والميليشيات الإيرانية عن ضبط المنطقة رغم شن عدة عمليات تمشيط.

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