قرار مفاجئ من بشار الأسد بشأن السيدة الثانية في قصر الحكم التي أثارت غيرة أسماء الأخرس

عيَّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، لونا الشبل، في منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

وأصدر "الأسد" قرارًا يقضي بنقل "الشبل" من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رأس النظام من أعمال.

وعملت "الشبل" في ما مضى كمذيعة في قناة "الجزيرة" القطرية قبل أن تعلن استقالتها من المحطة عام 2011 بدعوى "خيانة المعايير المهنية".

وأصبحت "الشبل" إثر استقالتها من قناة "الجزيرة" مقربة جدًا من "الأسد" وتحوّلت إلى ما يشبه مدير المكتب الذي يلتقي سيده لساعات طويلة وبشكل يومي.

تجدر الإشارة إلى أن اسم "الشبل" بدأ بالظهور إعلاميًا سنة 2017 على إثر طرد أسماء الأسد لها من القصر الرئاسي، بسبب الغيرة والشك في نواياها تجاه زوجها.

وأطلقت عدة جهات وشخصيات موالية على لونا الشبل لقب السيدة الثانية بعد، أسماء الأسد، بسبب قوة نفوذها في النظام، وعلاقتها برئيس النظام بشار الأسد.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على الشبل يوم 20 آب/أغسطس الماضي وذلك بسبب قربها من "الأسد" بالإضافة إلى لعبها دورًا رئيسيًا في تحريك وتوجيه الآلة الإعلامية التابعة للنظام السوري.

وكانت "الشبل" قد دخلت في صراع حاد مع المستشارة السياسية والإعلامية للأسد بثينة شعبان التي كانت مقربة جدًا من حافظ الأسد.