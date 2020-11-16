سوريا.. مرض خطير يتفشى في صفوف "قوات الأسد" والميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور

تفشى في الآونة الأخيرة مرض الجرب بين عناصر ميليشيات النظام وإيران في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصادر خاصة أن مرض الجرب انتشر بشكل واسع في صفوف ميليشيات النظام وإيران بمنطقة البوكمال وخاصة بين العناصر المنتشرة في البادية وعلى الحدود السورية العراقية.

وذكر الموقع أن عناصر قوات النظام شرعوا في العلاج على نفقتهم الخاصة، بينما ذهب عناصر الميليشيات الإيرانية إلى مشافي الخاصة بالحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

يشار إلى أن ميليشيات الأسد تعاني من نقص في المعدات والتجهيزات العسكرية، وذلك بسبب الفساد المستشري بين كبار ضباط النظام الذين يقومون بسرقة المعدات وبيعها بأسعار زهيدة.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية تهيمن بشكل مطلق على المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد شرق سوريا، وذلك بهدف نشر التشيع في المنطقة لتثبيت نفوذ إيران.