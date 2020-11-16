إقليم كردستان العراق يتخذ قرارات صادمة ضد فلسطينيي سوريا

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن فلسطينيي سوريا اللاجئين بإقليم كردستان العراق أن دائرة الإقامة بالإقليم أبلغتهم بعدم أحقيتهم في تجديد إقامتهم لعام آخر.

وقالت المجموعة: إن "دائرة الإقامة في إقليم كردستان العراق أجبرت فلسطينيي سوريا اللاجئين على توقيع تعهد بمغادرتهم الإقليم فور انتهاء هذا العام".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في إقليم كردستان 700 شخص، بينما يقدر عدد اللاجئين السوريين في العراق بحوالي 250 ألف لاجئ، 97% منهم متواجدون في الإقليم.

يشار إلى أن اللاجئين السوريين في العراق يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والخدمية بالإضافة إلى أنهم محرومون من المساعدات الدولية.

يذكر أن قيادات إقليم كردستان العراق مقربة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث غالبًا ما يتم رفع العلم الإسرائيلي في أغلب الاجتماعات والخطابات التي يلقيها هؤلاء القادة.