تكريم 111 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في مدينة إدلب

قراءة أقامت مؤسسة إتقان للتنمية والتأهيل حفلًا تحت عنوان "الوفاء لسيد الأنبياء" لتخريج 111 حافظًا وحافظة لكتاب الله تعالى ضمن مشروع الماهر الدفعة 4-5 / سوريا ، وذلك على مدرج المركز الثقافي في مدينة إدلب

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