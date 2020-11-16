"تنين بحري" يضرب سوريا.. ويقلب الأوضاع في الساحل بطرطوس

شهد الساحل في طرطوس بسوريا، اليوم الأحد؛ هجومًا من "تنين بحري" تسبب بأضرار كبيرة في المنشآت السياحية الواقعة قبالة الشاطئ.

وأكد سكان بالمنطقة، أن المطاعم تضررت إضافة إلى تضرر بعض مشاريع الزراعات المحمية وتحريك بعض السيارات الواقفة على الطريق، بحسب صحيفة "تشرين" الموالية.

ونقلت الصحيفة، عن مدير الأرصاد الجوية في طرطوس، عهد إسمندر، أن التنين ظاهرة فيزيائية طبيعية في هذه الأوقات من السنة نتيجة حالة عدم استقرار للحالة الجوية وتشكل هواء بارد في طبقات الجو العليا؟

وأضاف: "بالتالي يتشكل التنين فوق البحر ثم يتجه إلى اليابسة بسرعة رياح تصل إلى ١٢٠ كم /سا وقطر لا يتجاوز ١٠ أمتار ولا يدوم سوى دقائق إلا أن فعاليته تكون كبيرة ويدمر كل ما ياتي أمامه".

وختم "إسمندر" بأن الجو يبقى ممطرًا ويترافق بعد ظهر اليوم وساعات المساء بعواصف رعدية وتستمر حتى صباح الغد ليصبح الجو غائمًا جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.