مدير مشفى بمناطق النظام السوري يدق ناقوس الخطر.. ويطلق تحذيرات حول فيروس كورونا

أطلق المدير العام لمشفى "الشهيد ممدوح أباظة" بالقنيطرة، الدكتور وسام الماوردي، تحذيرات بخصوص تفشي فيروس كورونا مع قرب دخول فصل الشتاء.
وقال "الماوردي" بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم": "مـع بداية الشتاء سندخل في الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث من المتوقع أن تكون أشد وأكثر خطورة".
وأشار "الماوردي" إلى أنه خـلال الأسبـوع الماضي لوحظ ازدياد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هنالك استهتار واضح بالمرض وبتعليمات الوقاية الواجب اتخاذها ضد الفيروس القاتل.
وطالب مدير مشفى "الشهيد ممدوح أباظة" من المراجعين للمشفى بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وعدم الاستهتار بها.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا وسط تكتم من قبل إعلام النظام، حيث رجحت عدة مصادر محلية وغربية أن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس تفوق بكثير ما أعلن عنه النظام.
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