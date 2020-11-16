3 صواريخ تركية تكسر الدفاعات الروسية الصلبة

كسرت ثلاثة صواريخ تركية الدفاعات الروسية الصلبة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وحقق المنتخب التركي لكرة القدم فوزًا على نظيره الروسي على أرض الأتراك بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الروسي.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، كينان كرامان، وسينجيز أوندير، وجينك توسن، في الدقائق (26، و32، و52 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وتوقف رصيد منتخب روسيا عند 8 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، بانتظار نتيجة مباراة وصيفه الهنغاري (7 نقاط) وضيفه الصربي متذيل الترتيب برصيد نقطتين.

ورفع منتخب تركيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط؛ معززًا مكانه في المرتبة الثالثة، ومنعشًا آماله في المنافسة على المركز الأول.