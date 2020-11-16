انسحاب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.. فهل يفعلها "ترامب" قبل نهاية ولايته؟

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انسحاب عدد من الجنود والآليات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا باتجاه العراق.

وقال موقع "أورينت" إن 50 جنديًا و70 مدرعة تابعة للجيش الأمريكي انسحبوا من مناطق شمال شرق سوريا نحو الأراضي العراقية.

وأوضح الموقع أن القوات الأمريكية انسحبت ،ليلة أمس السبت، من قاعدة لهم في منطقة المالكية شمال الحسكة إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد.

تأتي هذه الانسحابات بالتزامن مع تعيين وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، فور تسلمه منصبه للكولونيل دوغلاس ماكريغور، المعروف بدعوته إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا، في منصب مستشار أول للبنتاغون.

واعتبر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن تعيين الكولنيل "ماكريغور" دليل على نية البنتاغون الإسراع في سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية "ترامب".

يذكر أن موقع "الخابور" المهتم بنقل أخبار شمال شرق سوريا كشف عن انسحاب رتل أمريكي، اليوم الأحد، من قاعدة في منطقة الشدادي جنوب الحسكة إلى العراق.