شن مسلحون مجهولون هجومًا ليلة (الأحد - الإثنين) على مفرزة أمنية تابعة لقوات الأسد في مدينة تلبيسة شمال حمص الخاضعة لسيطرة النظام. وتبنى الهجوم مجموعة أطلقت على نفسها اسم "سرايا المقاومة" معلنةً أنها استهدفت بعدة عبوات ناسفة مفرزة لأمن الدولة في تلبيسة شمال حمص. وأفادت مصادر محلية بأن التفجيرات أدت لسقوط عدة جرحى في صفوف العناصر الأمنية، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمكان. وقبل ثلاثة أيام عثر أهالي المدينة علي جثتين مرميتين على قارعة الطريق المؤدي إلى مدينة الرستن على أطراف المدينة. وذكرت مصادر محلية أن الجثتان تعودان لعناصر إحدى الميليشيات التابعة لإيران، حيث قامت الميليشيات مدعومة بالأمن العسكري بتطويق المكان ونقل الجثث. هذا وتشهد المناطق السورية التي خصعت لسيطرة النظام، وفق اتفاقيات المصالحة وسط وجنوب سوريا، فوضى أمنية وعمليات اغتيال تطال عناصر النظام والمصالحات الذين انخرطوا في صفوف الأخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم يستهدف مفرزة أمنية لقوات الأسد شمال حمص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.