مصدر كويتي يفجر مفاجأة عن انتحار وليد المعلم.. وطريقة قتله لنفسه

فجر مصدر إعلامي كويتي، اليوم الإثنين، مفاجأة عن انتحار وزير الخارجية في النظام السوري، وليد المعلم، والطريقة التي قتل نفسه بها.
وقال موقع "الدروازة نيوز" الكويتي: "أنباء عن انتحار وليد المعلم وزير خارجية سوريا؛ حيث أطلق على نفسه الرصاص، طلقتين بالرأس وواحدة بالصدر".
وأعلن التلفزيون الرسمي التابع للنظان السوري، فجر اليوم الإثنين، عن وفاة وزير الخارجية في حكومة بشار الأسد، وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عامًا.
ولم توضح وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري أي تفاصيل عن سبب وفاة وليد المعلم، لكنه كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب.
جدير بالذكر أن وليد المعلم عُين وزيرًا للخارجية بحكومة النظام السوري في عام 2006 وشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، وكان الذراع الخارجية لبشار الأسد في جرائم الحرب ضد السوريين.
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