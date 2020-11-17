انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لناقلة تحمل على متنها سيارات فارهة على الطريق الدولي الواصل بين طرطوس واللاذقية. وأظهرت الصور المتداولة، أن من بين هذه السيارات الفارهة كان هنالك سيارة فخمة من نوع "لامبرغيني" الإيطالية المعروفة بأسعارها الخيالية.



وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية دخول هذه السيارات الفارهة والفخمة إلى مناطق سيطرة النظام بالرغم من العقوبات الأمريكية.



يشار إلى أن شركة "إيماتل" المملوكة لأسماء الأسد أعلنت في وقت سابق أنها أول شركة عربية تؤمن "الآيفون 12" في الشرق الأوسط، بالرغم من العقوبات الأمريكية.



وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ترديًا في الأوضاع المعيشية والخدمية وسط انشغال عائلات وأقارب المسؤولين بالنظام في تحصيل السيارات والهواتف الفاخرة ذات الأسعار الخيالية، هذا الأمر أثار غضب واحتقان الأهالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغلى سيارة في العالم "لامبرغيني" الإيطالية تصل سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.