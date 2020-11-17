قرارات أوروبية مرتقبة تحدد مصير آلاف اللاجئين

تصاعدت الدعوات في أوروبا لتشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء وذلك بعد الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا.

وطالب القادة الأوروبيون خلال القمة الأوروبية المصغرة التي عقدت عبر دائرة فيديو مغلقة الخميس الماضي وشاركت فيها المستشارة الألمانية و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي ورئيس وزراء هولندا بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوربية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قيود على حرية السفر بين دول منطقة شينغن.

وفي هذا السياق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "معرفة من يدخل ومن يخرج (من فضاء شينغن) هو أمر ملح وحاسم"، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن مرتكبي الهجمات قد استغلوا حرية السفر بين دول منطقة شينغن، التي يمكن الانتقال بين دولها بحرية دون الحاجة لأية تأشيرة ودون أي رقابة على الحدود، بحسب ما نشره موقع "مهاجر نيوز".

وناقشت القمة الأوروبية مقترحًا يقضي بالسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف حرية الحركة بمنطقة الشينغن بشكل مؤقت لدى صدور تحذيرات أمنية.

ووفقًا لوكالة رويترز، تم التقدم باقتراح لـ "تحسين مشاركة البيانات الأمنية"، فضلًا عن تقوية وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتتفق فكرة تشديد الرقابة علي الحدود مع مسودات قوانين الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن تقوية الرقابة على الحدود والتدقيق أكثر في طلبات اللجوء وترحيل من لا تنطبق عليه شروط اللجوء.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قد أعلنت الشهر الماضي، أنها تعتزم إلغاء "نظام دبلن" الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر، النظر في طلب اللجوء. وستعوض ذلك "بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة".

وأضافت فون دير لايين أن النظام الجديد "ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة".