أول رئيس عربي يوجه برقية تعزية إلى بشار الأسد في وفاة وليد المعلم

وجه رئيس عربي، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، في وفاة وزير خارجيته ونائب رئيس مجلس الوزراء، وليد المعلم.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقيته إلى بشار الأسد: "باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلة المرحوم الكريمة، ولحكومة وشعب سوريا الشقيق، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية".

وأضاف "عباس": "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم والجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بكل الخير والسلام".

من جانبها، زعمت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن وليد المعلم "كرَّس جل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وكان التلفزيون الرسمي السوري التابع للنظام في وقت مبكر اليوم نعى وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عامًا، دون أن يوضح الأسباب.