بعد فشل مؤتمر اللاجئين.. نظام الأسد يعلن عن إجراءات جديدة للسوريين المغتربين

أعلن وزير داخلية نظام الأسد محمد رحمون خلال جلسة "مجلس الشعب"، اليوم الإثنين، عن تخطيط الوزارة لاتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسهيل منح الفيزا للمغتربين الراغبين بالقدوم إلى مناطق النظام.



وقال "رحمون" إن الوزارة تدرس منح الفيزا للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سوريا عن طريق الموقع الالكتروني.



وأشار "رحمون" إلى أنه سيتم تبسيط إجراءات منح بطاقة "العمل" للعرب والأجانب، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي بمناطق سيطرته من الفقر المدقع والبطالة.



كما طالب "رحمون" في كلامه أمام المجلس بضرورة استبدال عقوبة الحبس في مخالفة السرعة بغرامة مالية، داعيًا إلى تحسين رواتب عناصر الشرطة.



يشار إلى أن موسكو أقامت مؤتمرًا لعودة اللاجئين في دمشق وباء بالفشل، وذلك بعد مقاطعته من قبل كبرى الدول التي تحتضن اللاجئين السوريين.



يذكر أن سياسات نظام الأسد تسببت في أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى انتشار الفقر والبطالة وجعلت الأهالي بمناطق سيطرته يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والصحية.

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