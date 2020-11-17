لقاءات غامضة ومناصب مفاجئة.. تحركات غريبة من بشار الأسد في قصره مع الموظفين

التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، بموظفين من وزارة الإعلام صحبة مع عائلاتهم، هذا الأمر أثار استغراب واستهجان عددًا من المراقبين.

ويأتي لقاء "الأسد" بهؤلاء الموظفين على خلفية تعيينهم مؤخرًا في مناصب جديدة، حيث حضر هذا اللقاء مضر إبراهيم الذي عيّن مستشارًا لوزير الإعلام، وأمجد عيسى المعيّن مديرًا عامًا لمؤسسة "الوحدة" للطباعة والنشر، ومحمد علي زهرة الذي عين مديرًا لمديرية البرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

واعتبر الدكتور ممتاز الشيخ المدير العام الأسبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في سوريا، والمنشق عن النظام أن لقاء "الأسد" بهؤلاء الموظفين أمرًا مستغربًا بحسب ما نقل موقع العربية نت.

ورجح "الشيخ" أن سبب لقاء "الأسد" بهؤلاء الموظفين هو عدم وجود مشاغل خارجية لرئيس النظام إثر مقاطعة أغلب الدول له.

وأكد "الشيخ" أن "الأسد" يقوم بإجراء مثل هذه اللقاءات من أجل صناعة مناسبات وحدث إعلامي وإظهار نفسه بمظهر الشخص الذي يهتم بموظفيه وعائلاتهم في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تمر به مناطق سيطرته.

وأردف أن هذه التعيينات الجديدة واللقاءات مرتبطة بسعي "الأسد" للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا بأنه يعمل على رسم صورة إعلامية لنفسه تظهره بمظهر القريب من عامة الناس.

أما الإعلامي المعارض غياث كنعو فيرى بحسب ما نقل عنه موقع "العربية نت"، أن هذه التعيينات واللقاءات الغامضة تدل على إفلاس نظام الأسد على جميع المستويات.

وهذا واعتبر أيمن عبد النور مدير موقع "كلنا شركاء" المعارض أن كل هذه التحركات تصب في مساعي "بشار الأسد" الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة خاصة بعد أن أصبحت صورته تحت الصفر، مشيرًا إلى أنه يحاول إحضار وجوه جديدة ورفع سقف الحريات، استعدادًا للمرحلة القادمة.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية، هذا الأمر ولد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الأهالي، وحتى في الأوساط الموالية التي وجهت في عدة مناسبات وبطريقة غيرة مباشرة عدة انتقادات لـ"الأسد" ونظامه.