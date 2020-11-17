تصاعد التوتر العسكري شمال شرق سوريا.. هل تعتزم تركيا شنَّ هجوم عسكري جديد؟

شهدت منطقة شمال شرق سوريا في الآونة الأخيرة توترًا عسكريًا متصاعدًا بين تركيا من جهة وبين ميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيًا من جهة أخرى.

وتزامن هذا التواتر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حسمت وبحسب وسائل إعلامية محلية، لصالح المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المعروف بتوجهاته المساندة للميليشيات الكردية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت خلال هذا الأسبوع عن تمكنها من تنفيذ عدة عمليات ناجحة ضد ميليشيات "PKK" و"PYD"، التي تعتبر المدير الفعلي ل"قسد" المدعومة أمريكيًا، في شمال شرق سوريا.

ووسط هذا التوتر برزت على السطح عدة تكهنات وتحليلات تنبأت باحتمالية قرب شن تركيا لعملية عسكرية جديدة تهدف إلى طرد ميليشيات "قسد" من مناطق جديدة شمال شرق سوريا.

واعتبر المحلل والصحافي التركي هشام غوناي بحسب ما أورد موقع "العربي الجديد" أن هذه التحركات التركية ماهي إلا "رسالة للأكراد في سورية لإثبات الوجود وعدم الاتكاء على موقف الإدارة الأميركية القادمة برئاسة جو بادين بدعمهم".

وأشار "غوناي" إلى أن أنقرة قد تتخذ خطوات مختلفة للتعامل مع "قسد" والمجموعات الكردية شرق الفرات، بسبب فوز "بايدن" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد "غوناي" أن "التحركات العسكرية الأخيرة وبيان وزارة الدفاع، هي رسالة من أنقرة إلى "قسد" على وجه التحديد، مفادها: لا تعتمدوا على الولايات المتحدة دائمًا، فنحن موجودون هنا وبإمكاننا القيام بعمليات عسكرية ضدكم".

كما ذكر "غوناي" أن التطورات الداخلية بتركيا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة لها علاقة بتصعيد أنقرة مؤخرًا من لهجتها العسكرية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا.

يذكر أن الجيش التركي أطلق بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية عسكري في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، ضد ميليشات "قسد" تحت اسم "نبع السلام" وتمكن من خلالها السيطرة على المنطقة الممتدة من تل أبيض بريف الرقة الشمالي إلى رأس العين بريف الحسكة الشمالي.