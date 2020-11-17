واشنطن تكشف عن قرار يريد "ترامب" تحقيقه مع السعودية وقطر قبل تركه الحكم

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الإثنين، عن قرار يريد الرئيس دونالد ترامب تحقيقه قبل مغادرته منصبة.

وأكد "أوبراين" خلال كلمته عبر الفيديو في منتدى الأمن العالمي في قطر، أن المصالحة بين دول الخليج تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى وجود "فرصة لتحقيقها".

وأضاف: "عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل"​​​.

وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي، بقوله: "أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة"، في تلميح لرغبة "ترامب" بإنجاز المصالحة الخليجية قبل مغادرته الحكم.

ورجح مراقبون أن الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن، سيقود المصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية.

وتمهد الكويت وسلطنة عمان في الوقت الراهن لإنجاز المصالحة الخليجية، وذلك عبر حوارات ولقاءات متبادلة بين المسؤولين في الرياض والدوحة.