واشنطن توجه صفعة لنظام الأسد بعد تسريب خرج من مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية صفعة لنظام الأسد، بعد التسريب الذي خرج من القاعة التي عقد فيها مؤتمر عودة اللاجئين السوريين برعاية روسيا.

وأكدت السفارة الأمريكية بدمشق خلال منشور لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن التسريب الصوتي خلال مؤتمر عودة اللاجئين يفضح أكاذيب نظام الأسد.

وأضافت أن الأكاذيب التي يشيعها النظام عبر قوله أن اللاجئين يرغبون بالعودة دحضت بالتسريب الذي أوضح أنهم يفضلون الفرار من سوريا على العودة إليها.

وأوضحت أن اللاجئين السوريين في الخارج هم من يقرر ما إذا كانت عودتهم مع عائلاتهم إلى بلادهم آمنة أم لا، في المكان الذي يختارونه منها.

وأشارت السفارة أن واشنطن لا تزال ترى أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وكريمة بعد توفر الأمن والاستقرار.

واتهمت السفارة الأمريكية في دمشق، أمس الاثنين، عبر حسابها في "تويتر" نظام الأسد بإزهاق أرواح 500 ألف سوري خلال بحث الأسد العقيم عن نصر عسكري ضد شعبه.

وكانت قناة "روسيا اليوم" بثّت مقطعًا مصورًا من كواليس مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق، ظهر خلاله حديث لعدد من الحضور وهم يستهزئون بأهداف المؤتمر، حتى أن أحدهم قال: "اللي بالبلد لو يصرلن فرصة بيطلعو".