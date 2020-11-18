مجلة غربية: الطبقة المقربة من الأسد بعيدة عن العقوبات الأمريكية وتعيش حياة رغيدة

أكدت مجلة غربية أن الطبقة المقربة من رئيس النظام السوري بشار الأسد تعيش حياة رغيدة بمنأى عن العقوبات الأمريكية في سوريا.

ونشر مراسل مجلة "ديلي تيلغراف" في الشرق الأوسط "كامبل ماكدرميد" تقريرًا في المجلة أوضح خلاله أن النخبة المحيطة ببشار الأسد تعيش حياة الرفاه رغم العقوبات الأمريكية.

وأضاف أنه يفترض أن تقيد تلك العقوبات حياة الأغنياء الأثرياء المقربين من النظام لا أن تمس حياة الفقراء كما يحدث في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن النخبة الحاكمة والمقربة من رئيس النظام بشار الأسد تعيش حياة الرفاه كالمعتاد رغم سريان العقوبات واشتدادها.

ونقلت المجلة عن ناشطة سورية في دمشق أن الاغنياء في مناطق الأسد يشترون السيارات الفارهة وهواتف الآيفون الجديدة ويفعلون ما يريدون بالمال.

مشيرة إلى أن تلك الطبقة المقربة من الأسد لا تقف كما يفعل باقي المواطنين على طوابير الخبز والوقود ويحصلون على تلك المواد بطرق الواسطة والمحسوبيات.

وأوضح التقرير أن المتضررين الرئيسيين من العقوبات الأمريكية هم الناس العاديون، فالشركات تتجنب العقوبات بزيادة كلفة المواد على البسطاء في البلاد.

وذكرت المجلة أن هدف العقوبات هو إجبار النظام على تسوية سياسية ووقف قتل السوريين والرضوخ للقرار الأممي 2254 وإجراء انتخابات نزيهة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري، بحملة عقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون "قيصر"، حيث استهدفته بخمس دفعات طالت بشار الأسد وزوجته وبعض أقاربه ورجال الأعمال المقربين منه وشخصيات عسكرية وأمنية وشركات ووزراء، وتجميد أرصدة في البنوك، وذلك على خلفية تسرب آلاف الصور لسوريين قضوا تحت التعذيب في معتقلات الأسد.