بعد التغيُّرات في الموقف الخليجي من الثورة السورية.. قطر تعلن موقفها النهائي

أعلنت دولة قطر عن موقفها النهائي من الثورة في سوريا بعد التغيرات التي طرأت على موقف بعض دول الخليج خلال السنوات الأخيرة.
وأكد وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، خلال كلمة بمنتدى الأمن العالمي الذي تستضيفه الدوحة افتراضيًّا، أن بلاده لا زالت ثابتة على موقفها من الثورة السورية.
وأضاف أن قطر تأمل برؤية زخم دولي لتقديم المساعدة للشعب السوري ودعم الحل السياسي وتقديم مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحاكمة لينالوا جزاءهم.
وأشار "آل ثاني" إلى أن المشكلة الرئيسية في سوريا أن هناك خطوطًا حمراء قد سحبت، وأن هناك مجرمين تسببوا بنزوح السوريين يجب محاكمتهم.
ولفت الوزير القطري إلى أنه رغم انخفاض الأعمال الحربية في سوريا إلا أن هناك أزمة إنسانية يجب إيجاد حلول لها، وأن تحقيق العدالة بات أمرًا ضروريًّا.
وعُرفت قطر بدعمها للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011، ووقوفها إلى جانب قضية الشعب السوري في المحافل الدولية في وقت تخلى عن قضيتهم القريب والبعيد، ووقفت بعض الدول كالإمارات وعمان والسعودية موقفًا معاديًا للثورة عبر دعم النظام وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية معه.
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