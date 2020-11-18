جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق تهديدًا عسكريًا لـ"قوات الأسد"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن عثوره على عبوات ناسفة في منطقة الجولان السوري المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي "أفخاي إدرعي": "‏قوات جيش الدفاع تعثر على حقل للعبوات الناسفة، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "‌‎وقد قامت قوات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة التي سبق وأحبطت فيها قوات جيش الدفاع محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".

وهدد "أدرعي" نظام الأسد بقوله: "يعتبر جيش الدفاع ‎النظام السوري مسؤولًا عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه ولن يتسامح مع كل محاولة من شأنها المساس بسيادة ‎إسرائيل‎".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية حساسة في عمق مناطق النظام، وسط صمت مطبق من قبل روسيا وإيران ونظام الأسد.