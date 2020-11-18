قراءة أقيمت عدد من ورشات العمل في معهد "الإحسان" في جنديرس (غصن الزيتون) لتعليم عدد من المهن بشكل مجاني، والتي تمكّن للنساء الاستفادة منها بشكل كبير، وذلك عبر تعليمهن الخياطة ودورات في التمريض والكوافيرة لحملة الشهادات وغيرهن، إضافة لدورات في الدعم النفسي واللغات لتتوج هذه الدورات بشهادات يمكن لحاملتها الاستفادة منها في الأيام القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز إبداع المرأة لدعم وتعليم المهن للنساء في منطقة جنديرس بريف حلب الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.