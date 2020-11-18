كاتب روسي: "ترامب" تعرض لعملية خداع في سوريا

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية مقالًا للكاتب إيغور سوبوتين حول تعرض الرئيس دونالد ترامب لعملية خداع فيما يخص عدد الجنود الأمريكيين في سوريا.

وقال "سوبوتين" إن جيمس جيفري اعترف بتضليل دونالد ترامب فيما يخص عدد القوات الأمريكية في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جيفري" قال في تصريح لموقع "Defense One": "لقد لعبنا دائما لعبة الكشتبانات، لكي لا نخبر قيادتنا بعدد القوات الموجودة لدينا هناك (سوريا)".

ونقلت الصحيفة عن المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، تأكيده بأنهم استخدموا حيلة لخداع ترامب وإقناعه أن هناك 200 جندي فقط في سوريا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمر في نهاية عام 2018 بسحب كامل القوات الأمريكية بأسرع وقت من سوريا، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط الحزب الديمقراطي ويترك جزء منها.