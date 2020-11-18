أول تصريح من لونا الشبل بعد منصبها الجديد في قصر بشار الأسد.. تهديد بالحرب شمال سوريا

هددت المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، لونا الشبل، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، بشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا.
وذكرت "الشبل" في منشورها أن ميليشيات النظام ستعمل على استعادة آبار النفط في شمال سوريا، متوعدة الأكراد الذين وقفوا في وجه النظام.
وقالت "الشبل": "رجال العز والوطن الجيش الباسل، تحرير القامشلي من دواعش الداخل حان، والفرح قريب لكم".
وأضافت:" المرحلة ماقبل الأخيرة للانتهاء والمدمرة في الشمال السوري كل من يريدها حربًا أهلًا وسهلًا الجيش العربي السوري جاهز بقيادة الأسد وجيشه وشعبه، وسيتم افتتاح باب التطوع الحربي لتحرير الشمال بيد من حديد" -على حد تعبيرها-.
يذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر، يوم السبت الماضي، قرارًا يقضي بترقية "الشبل" ونقلها من ملاك "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" إلى ملاك "رئاسة الجمهورية" لتصبح بذلك مستشارته الخاصة.
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