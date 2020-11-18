سوريا.. قوات روسية تستهدف موظفين تابعين لـ"نظام الأسد"

استهدفت قوات روسية عن طريق الخطأ، سيارة موظفين يعملون بحقل التيم النفطي في ريف دير الزور الجنوبي.
وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار شرق سوريا، إن سيارة من سيارات موظفي حقل التيم النفطي، تعطلت وتخلفت عن باقي السيارات، وبعد إصلاحها تابعت طريقها ليتم استهدافها من قبل الروس بمدفع رشاش عيار 23 مم، ظنًّا منهم أنها سيارة تابعة لتنظيم الدولة.
وأضافت أن هذا الاستهداف أسفر عن إصابة عدد من الموظفين حيث قامت القوات الروسية بعد التعرف عليهم بنقلهم إلى مشافي دمشق بسبب حالتهم الحرجة وسط أنباء عن وفاة أحدهم.
وأشار الموقع إلى أن قوات روسية تنتشر في محيط "حقل التيم" جنوب دير الزور بهدف تأمينه، خاصة بعد تزايد نشاط تنظيم الدولة في المنطقة.
يذكر أن روسيا تهيمن بشكل مطلق على أغلب موارد الطاقة والمناطق الاستراتيجية في مناطق سيطرة نظام الأسد، وخاصة مناجم الفوسفات والموانئ البحرية.
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