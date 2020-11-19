صفحات موالية تنعي ضباطًا من النظام بينهم رتبة عالية خلال القصف الإسرائيلي على دمشق

نعت صفحات موالية لنظام الأسد عددًا من الضباط وصف الضباط والأفراد قتلوا اليوم الأربعاء، بقصف الطائرات الإسرائيلية على دمشق، بينهم رتبة عالية.

ونشرت صفحة "طرطوس 24" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أسماء عدد من ضباط وعناصر الأسد قتلوا في الغارات الإسرائيلية بينهم اللواء الركن بشير سليم اسماعيل، من قرية "ضهر مطرو" في منطقة "الدريكيش".

وكان اللواء المذكور يشغل منصب قائد اللواء 137 بمحافظة دير الزور، غير أن شبكة "دير الزور24" أعلنت أنه قتل باشتباكات مع تنظيم "الدولة" بدير الزور.

كما نعت الصفحة المذكورة الملازم "ناهد عزيز مصطفى" فيما قالت إنه سقط أثناء دفاعه عن واجبه المقدس على ثرى الوطن الغالي.

وأعلنت الصفحة الموالية مقتل عددٍ من ضباط الدفاع الجوي التابع لجيش الأسد ومنهم: الرائد "درويش شبيب" والنقيب "علي شاهين".

وتحدثت صفحات أخرى عن وقوع إصابات عدة بينها حالات خطيرة، كإصابة الملازم أول "جعفر ناصر حبيب" الذي تعرض لحالة بتر قدم وحروق من الدرجة الثالثة ولشظايا متفرقة.

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنّت فجر اليوم، عدة غارات جوية استهدفت معسكر قيادة إيرانية قرب مطار دمشق الدولي، وموقعًا سريًّا يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرقي العاصمة دمشق، ومقر قيادة الفرقة السابعة في جيش النظام جنوب الجولان، وبطاريات صواريخ أرض جو، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي".

يذكر أن عدد قتلى الميليشيات الإيرانية وميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني لم يعلن بعد، إذ إن الميليشيات لم تعترف بعدد قتلاها حتى اللحظة، حيث يعتقد مقتل العشرات من جنودها.