"تحرير الشام" تكشف ملابسات اعتقال الناشطة الإعلامية "نور الشلو" في إدلب

كشفت "هيئة تحرير الشام" ملابسات اعتقال الناشطة الإعلامية "نور الشلو" المنحدرة من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأصدر مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة بيانًا، حصلت "الدرر الشامية" على نسخة منه، أوضح خلاله أن اعتقال "الشلو" التي تعمل في إحدى المنظمات المحلية تم قبل شهرين بسبب رفع ادعاءات ضدها.

وأضاف أن التحقيقات معها أثبتت تورطها في عدة قضايا أخلاقية وجنائية؛ منها ابتزاز النساء بصورهن وإرسالها إلى الرجال، وقضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق.

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن الادعاء المرفوع ضدها موثق بعدة شهادات، واطلع عليه بشكل كامل بعض إعلاميي الداخل الذين يشرفون على متابعة القضية.

ولفت إلى أن قضية الإعلامية المذكورة لا علاقة لها بعملها الإعلامي أو كناشطة؛ بل إن العمل الإعلامي لا يعني الحصانة لصاحبه من المحاسبة القضائية.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات في الشمال السوري المحرر وحماية حرية الرأي والتعبير في الإطار الثوري.