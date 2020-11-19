عنصر تابع لنظام الأسد ينتحر في الحسكة لأسباب غامضة

أقدم عنصر من الشرطة التابعة لنظام الأسد على الانتحار شنقًا عن طريق تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مكان خدمته بمدينة الحسكة. وحسب صحيفة "جسر" فإن الشرطي من مرتبات كتيبة الأمن المركزي، حفظ النظام، يدعى "محمد فارس النزال". ووقعت الحادثة في فندق الميرديان بالمدينة المذكورة، حيث تتخذه قوات الشرطة مقرًّا لها، وذلك بتناول عدد من الحبوب المخدرة. ويبلغ الشرطي المنتحر 20 عامًا، وهو من حي النشوة بمدينة الحسكة، وجده أفراد كتيبته جثة هامدة بعد انتحاره داخل مكان الاستراحة. وقبل شهر أقدم عنصر من قوات الأسد من دير الزور ويخدم في الفرقة الرابعة بمنطقة الصبورة بريف دمشق، على تناول كمية من حبوب (الزولام2) المضادة للاكتئاب مما أدى لوفاته، حيث كان يعاني من ظروف اقتصادية صعبة هو وعائلته التي تقيم معه في نفس المنطقة. و يعاني عناصر نظام الأسد وقواته الأمنية من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة طول فترة الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وهو ما يدفع الكثير منهم للهرب والانشقاق أو الانتحار في حال عدم تمكنه من الهرب.

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