تقرير أمريكي يكشف عن "هدف سري" للغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

كشفت قناة "الحرة" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول الغارات التي شنتها طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مواقع إيرانية حساسة بالقرب من دمشق.



وقالت القناة الأمريكية إن الغارات التي نفذتها طائرات إسرائيلية فجر, اليوم الأربعاء, في سوريا استهدفت موقعا سريا لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق.



ونقلت القناة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل للإعلام العربي أفخاي إدرعي أن الحرس الثوري الإيراني كان يحاول إنشاء "بنية تحتية تخريبية للاعتداء على إسرائيل" -على حد تعبيرع-.



وأشار "إدرعي" إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف منذ 3 أشهر خلية تعمل بتوجيه إيراني في سوريا كانت تخطط للاعتداء على إسرائيل.



وذكرت القناة الأمريكية نقلًا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 عناصر بينهم 3 سوريين و5 إيرانيين و2 لم تحدد جنسيتهم بعد.



يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارات جوية فجر ,اليوم الأربعاء ,مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني بالقرب من العاصمة دمشق.

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