بشرى سارة للطلاب السوريين في مصر

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، عن قرار سارٍ للطلاب السوريين المتواجدين في البلاد.

وأكد الوزير طارق شوقي على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين الموجودين في مصر معاملة الطلاب المصريين.

وأوضح الوزير المصري أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أن المقصود من هذا القرار هو حصول الطلاب السوريين واليمين على نفس الخدمات التى تقدم للطلاب المصريين وتسهيل إجراءات دخولهم المدارس الحكومية المصرية.



ويتيح هذا القرار للطلاب اليمنيين والسوريين الالتحاق بالمدارس الحكومية والإعفاء من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين ودفع الرسوم المقررة للطلاب المصريين وإتاحة الدخول للمدارس الخاصة.

يذكر الطلاب السوريون يعانون من صعوبة في الالتحاق بالمدارس المصرية، بسبب صعوبة وبطء إجراءات استخراج أوراق الإقامة وتجديدها كل عام، هذا الأمر دفع بوزارة التربية المصرية إلى إصدار هذا القرار لتسهيل الأمر على الطلاب السوريين واليمنيين.