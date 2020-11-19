الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن الرسالة المراد توجيهها من الغارات الجوية الأخيرة على دمشق 

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، عن الرسالة التي أرادت إسرائيل إرسالها لإيران والنظام السوري، من خلال الغارات الجوية التي استهدفت دمشق ،فجر اليوم الأربعاء.

وقال "أدرعي" في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "تويتر": ‏إن "الغارات القوية جاءت لنقل رسالتيْن واضحتيْن للضيف الإيراني وللمضيف السوري".

وأضاف: أن الرسالة الأولى هي لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في ‎سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص، أما الرسالة الثانية فهي لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع.

وأوضح أن ‌‎الطيران الاسرائيلي ضرب 8 أهداف نوعية داخل ‎سوريا وأبرزها، معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الايرانية بالقرب من ‎مطار دمشق الدولي وموقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات ايرانية رفيعة المستوى جنوب شرق ‎دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في ‎فيلق القدس.

يذكر أن طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت ،فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية حساسة بالقرب من دمشق، أسفرت عن مقتل 10 عناصر بينهم 5 إيرانيين.