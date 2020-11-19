حجي مارع الذي اجتمعَتْ على محبَّتِه قلوبُ السوريينَ

قراءة سبعةُ أعوامٍ على الجرحِ الذي لم يندمل.. ارتقاءُ أحد رجالات الثورةِ السوريةِ المباركة.. عُرفَ ببساطة عيشهِ وتواضعِهِ وفي زيارتِهِ الأخيرةِ إلى قريتهِ طلبَ أن يحفرَ قبرَه بنفسه.

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