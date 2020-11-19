شاهد.. صورة توضح كيف حولت إسرائيل سماء دمشق إلى ساحة ألعاب نارية ليلًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر لحظة القصف الإسرائيلي على دمشق، وكيف تحولت السماء إلى ساحة ألعاب نارية، وسط مشاهدة من النظام السوري.

وأظهرت الصورة المنتشرة على موقع فيسبوك وتويتر لا سيما بين الموالين للنظام السوري، السماء في هذه الصورة مضاءة بالقذائف، وكأنه مشهد من ألعاب نارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفاد في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بشن غارات على فيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب وجهت ضربات قوية في سوريا، لمواقع "تهدد استقرار إسرائيل والمنطقة".

جدير بالذكر أن مناطق النظام السوري تتعرض لهجمات مكثفة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت مواقعه العسكرية وأخرى إيرانية.