تذبذب في أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

واصلت الليرة التركية اليوم الخميس التذبذب في سعر صرفها أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية. الدولار الأمريكي = 7.7177 للشّراء، 7.7347 للبيع. اليورو = 9.1519 للشّراء، 9.1781 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.2727 للشّراء، 10.3018 للبيع. الريال السعودي = 2.0548 للشّراء، 2.0568 للبيع. الدينار الأردني= 11.0178 للشّراء، 11.1069 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0061 للشّراء، 0.0062 للبيع

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