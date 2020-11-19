مشعوِذ ييتز نساءً في دمشق ويجبرهن على أفعال منافية للحشمة

كشفت مصادر محلية عن قيام مشعوذ في دمشق، منذ فترة طويلة من الزمن، باستدراج النساء وابتزازهن وإجبارهن على ممارسة أفعال منافية للحشمة. وأضافت المصادر أن المشعوذ يقيم في مزارع كوم الحجر بمنطقة السبينة في ريف دمشق ويدّعي أنه يستطيع تأليف القلوب بين الأزواج وإبطال السحر. وذكرت صفحة وزارة الداخلية في حكومة الأسد في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن دورية للشرطة اعتقلت الشخص المذكور، وأقر بإقدامه على ابتزاز النساء ودفعهن لارتكاب الرذيلة. وأضافت أنه بالإضافة لقيامه بأعمال السحر والشعوذة فإنه يستغل حاجة بعض النساء له ويطلب منهن إحضار ملابسهن وملابس أزواجهن ثم يجبرهن على ممارسة الجنس معه ويتقاضى فوق ذلك مبالغ مالية. وتنتشر ظاهرة السحر والشعوذة في العديد من مناطق دمشق وريفها نتيجة تغافل نظام الأسد عن ملاحقتها، بالإضافة لانتشار الجهل بين بعض فئات المجتمع، وتتركز في مناطق الكسوة والسيدة زينب وضمير وخان دنون وسعسع.

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