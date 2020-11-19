شهدت الليرة السورية، اليوم الخميس انخفاضًا جديدًا في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات بزيادة تراجعها الأيام المقبلة. 1 دولار أمريكي = 2770 ليرة للشّراء، و2800 للبيع. 1 يورو = 3275 ليرة للشّراء، و3316 للبيع. 1 ليرة تركية = 359 ليرة للشّراء، و364 للبيع. 1 دينار أردني = 3913 ليرة للشّراء، و3963 للبيع. 1 ريال سعودي = 736 ليرة للشّراء، و747 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2770 ليرة للشّراء، و2800 للبيع. 1 يورو = 3277 ليرة للشّراء، و3318 للبيع. 1 ليرة تركية = 358 ليرة للشّراء، و364 للبيع. 1 دينار أردني = 3913 ليرة للشّراء، و3963 للبيع. 1 ريال سعودي = 736 ليرة للشّراء، و747 للبيع. غرام عيار 18 = 125,456 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 146,279 ليرة سورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط جديد يضرب سعر الليرة السورية في الأسواق اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.