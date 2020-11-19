قرار أمريكي صادم لنظام الأسد

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية تعديل قانون سيسمح بملاحقة نشاطات نظام الأسد عن طريق مراقبته من قبل أشخاص داخل سوريا. وصوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على مشروع تعديل القانون 4802 HR الذي يمكّن واشنطن من مراقبة خروقات العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد عن طريق دفع مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن ذلك. ويشمل القرار الشركات والأفراد التي تساعد على خرق العقوبات الأمريكية ومخالفتها باستيراد المواد المحظورة أو تبييض الأموال. وسيسهم القرار الجديد بتشديد الرقابة الأمريكية على الالتفافات التي يقوم بها النظام على عقوبات "قيصر" المفروضة عليه منذ شهر حزيران الماضي، كما سيشجع الموالين للنظام على تقديم معلومات طمعًا بالمكافأة المالية المذكورة. ويأتي القرار بعد محاولات كثيرة قام بها نظام الأسد للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية المفروض عليه عن طريق التهريب من لبنان بمساعدة شبكات تابعة لميليشيا حزب الله، والاعتماد على شركات لبنانية، لشركاء لبنانيين في الغالب.

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