مصادر إسرائيلية تكشف أسباب تبني تل أبيب القصف الجوي على دمشق

كشف خبراء عسكريون إسرائيليون عن الأسباب التي دفعت قيادة بلادهم لتبني قصف مواقع لنظام الأسد والميليشيات التابعة لإيران قرب دمشق، أمس الأربعاء. وأكد الخبير العسكري الإسرائيلي "رون بن يشاي" في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ترجمه موقع "عربي 21" أن إيران نقلت عددًا من منظومات الدفاع الجوي الروسية المعدلة لمواجهة الضربات الإسرائيلية وذلك بعد رفض روسيا تزويد نظام الأسد ببطاريات صواريخ "S300" المتقدمة لجيش الأسد. وأشار إلى أن الهجوم على دمشق هو تأسيس لمرحلة جديدة لمواجهة التواجد الإيراني، ويعتبر تحذيراً قوياً لإيران التي تعمل حالياً على نقل منظومات دفاع جوي إلى الجنوب السوري. وأضاف أن الضربة الإسرائيلية كانت استباقية بعد وضع الألغام على الحدود مع الجولان، إذ أنه ربما كانت إيران تخطط لتسلل محتمل أو تنفيذ هجمات ضد تل أبيب من نفس المكان. وتابع المحلل الإسرائيلي أن إيران تسعى لبناء جبهة متقدمة ضد إسرائيل في جنوب سوريا بنقل منظومات جديدة من صواريخ الأرض - جو، وهو ما كشفته المخابرات الإسرائيلية والغربية. وترجم الموقع ذاته عن "إيهود يعازي" المستشرق الإسرائيلي مقال له في "القناة 12" العبرية بين خلاله أن الهجوم لم يكن كالمعتاد لعدة دقائق، بل استمر نصف ساعة، ورأى أن هناك هجمات أخرى قادمة ضد المواقع الإيرانية. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، أمس الأربعاء، عدة غارات جوية استهدفت معسكر قيادة للميليشيات الإيرانية قرب مطار دمشق الدولي، ومقر قيادة الفرقة السابعة في جيش النظام جنوب الجولان، وبطاريات صواريخ أرض جو، ومواقع للواء القدس الفلسطيني، ما تسبب بسقوط أكثر من عشرة قتلى من جنسيات متعددة، بينهم ضباط في الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد.