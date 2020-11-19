بعد فضيحة هزت سوريا.. فيصل القاسم يوجه رسالة مفاجئة إلى بشار الأسد

وجه الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم، اليوم الخميس،

رسالة مفاجئة إلى رأس النظام بشار الأسد بعد فضيحة مدوية هزت الرأي العام في سوريا.

ونشر "القاسم" رسالته في تغريدة عبر حسابه تويتر تحت عنوان "رسالة الى أكبر خائن وعميل في تاريخ سوريا".

وجاء في الرسالة: "يا بشار الأسد... مهما طال التستر على العملاء والخونة فإن مشغليهم سيفضحونهم ذات يوم مهما طال الزمن.. ها هي إسرائيل تخبرنا بعد ستين عامًا على وفاة رئيس الوزراء السوري الراحل جميل مردم بيك بأنه كان عميلاً لها".

وأضاف "أما أنت يا بشار فلا يحتاج السوريون أن تخبرهم إسرائيل وغيرها بعمالتك وخيانتك لسوريا لأنها تفقأ العيون وعلى الملأ.. وبعد حين ستخرج الوثائق".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت قبل أيام مقالًا مطولًا للباحث الإسرائيلي، مئير زمير، كشف فيه عن أن رئيس الوزراء السوري الراحل في عهد الانتداب الفرنسي، جميل مردم بك، قد قد معلومات "هامة وحاسمة" نقلها إلى القيادي في الحركة الصهيونية آنذالك بن غوريون، وساعدت فيما بعد على قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

ورغم أن جميل مردم بك يعد في الذاكرة السورية الجمعية أحد أبطال استقلال سوريا ومن "الآباء المؤسسين" للجمهورية للسورية، غير أن الباحث زمير، أكد أن ذلك السياسي الدمشقي المخضرم كان "عميلا مزدوجا" تعاون مع الوكالة اليهودية أثناء عمله سفيرًا لسوريا في القاهرة ومندوبا لها لدى جامعة الدول العربية عام 1945.