اعتداء جنسي على فتاة سورية يثير صدمة في الكويت

اتهمت فتاة سورية مقيمة في الكويت أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء سيرها في شارع عام.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية تقدمت سورية إلى مركز الشرطة في محافظة حولي، وأبلغت أن أحد الأشخاص لحق بها في الشارع وسبب لها مضايقات بقصد التحرش بها، وعندما تصدت له هرب من المكان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور ضد مجهول وأحيلت إلى المباحث للتحري وتحديد هوية المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وكانت الكويت شهدت في إبريل / نيسان الماضي حادثة اعتداء على وافدين سوريين في أحد الأسواق في منطقة الشويخ الصناعية بمحافظة حولي جنوب العاصمة الكويت.

وقالت وسائل إعلام كويتية وقتها إن خلافًا بين مواطنة كويتية وسوريا تطور إلى قيام الأولى بطعن السوري بسكين، وعندما حاول سوري آخر التفريق بينهما تعرض لإصابات.