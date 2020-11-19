نظام الأسد يلجأ الى جيوب السوريين لتعويض خسائره الاقتصادية

لجأ نظام الأسد مؤخرًا لحيل جديدة من أجل جمع العملات الأجنبية من جيوب السوريين في الداخل والخارج بعد أن نفذت مخزوناته منها في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. وبحسب تصريحات لوزير الداخلية في حكومة نظام الأسد محمد رحمون، أدلى بها أمام مجلس الشعب، فإن وزارته أصدرت ما يزيد عن 68 769 جواز سفر على نظام الدور والمستعجل للسوريين في الخارج، ودخل إلى خزينة النظام نتيجةً لذلك 21.5 مليون دولار. أما في الداخل السوري فكان عدد الجوازات 143 ألف على الدور، و75714 بصفة المستعجل، ونتج عنها دخول 3.3 مليار ليرة سورية إلى خزينة النظام. وفي سياق متصل، اكد وزير النقل في حكومة الأسد "زهير خزيّم" أن وزارته سوف تباشر بمشروع استبدال لوحات السيارات العامة والخاصة خلال شهرين. ويسعى نظام الأسد من وراء تلك الخطوات لتعويض النقص الكبير من القطع الأجنبي الذي تفقده خزينته نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي إثر العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه.

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