عشرات القتلى من قوات الأسد بينهم ضباط بكمين نفذه مجهولون في دير الزور

لقي العشرات من عناصر قوات الأسد مصرعهم وأصيب آخرون بكمين نفذه مجهولون، أمس الأربعاء، في ريف دير الزور شرقي سوريا. وأكدت شبكات محلية أن رتلًا من قوات الأسد وقع بكمين محكم على طريق مدينة الميادين في ريف دير الزور، ما تسبب بخسائر فادحة في الأرواح. وأدى الهجوم لمصرع عشرين عنصرًا بينهم ستة ضباط، أحدهم برتبة لواء يدعى "بشير اسماعيل"، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. وعُرف من القتلى الضباط التالية أسماؤهم برتبة ملازم وهم "علي ضامن الفندي" و"محمد حسني السودي" و"ابراهيم عمر الحرموش" و"محمد محمود عنبرة" و"خالد سليمان محمد شكري". وخسرت قوات الأسد المئات من جنودها في البادية السورية على مدار الأشهر الماضية، قضى بعضهم بكمائن لتنظيم الدولة وبعضهم خلال عمليات التمشيط المستمرة. الجدير ذكره أن قوات الأسد عجزت عن ضبط مناطق البادية رغم قيامها بعدة عمليات عسكرية لتمشيطها بالاشتراك مع الميليشيات الإيرانية وسلاح الجو الروسي، وهو ما دفع بروسيا لتجميع بعض مرتزقتها مؤخرًا في مطار تدمر ونقل عدة طائرات إليه تمهيداً لجعله منطلقًا للعمليات في البادية.

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