مستفزًّا الأسد وإيران .. "بومبيو" سيزور الجولان اليوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن عزمه القيام بزيارة، اليوم الخميس، إلى هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون مستفزة لنظام الأسد وإيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الأمريكي أثناء لقائه بـ"بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس أنها ستكون لديه فرصة اليوم لزيارة الجولان. ووصف "بومبيو" قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان بأنه ليس سوى اعتراف بالواقع، ويحظى بأهمية تاريخية.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الجولان السوري المحتل بعد الاعتراف الرسمي الأمريكي بسيادة إسرائيل عليه. يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري، عبر قرار وقعه خلال اجتماعه بنتنياهو في آذار 2019.