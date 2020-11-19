شاهد ما حدث لـ"بوتين" على الهواء أجبره التوقف عن الكلام.. و"الكرملين" يخفي الحقيقة (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرات، لحظة تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لموقف محرج، استدعى تدخلًا عاجلًا من مكتب "الكرملين" لإخفاء ما حدث عن وسائل الإعلام.

وأظهر الفيديو أن "بوتين" البالغ من العمر 68 عامًا تعرض لنوبة سعال شديدة على الهواء مباشرة خلال اجتماع متلفز مع كبار المسؤولين في الدولة حول تطورات وضع فيروس كورونا المستجد.

وبدا أن الرئيس الروسي كان يكافح لإنهاء حديثه حول تدهور الأوضاع الاقتصادية التي سببها "كوفيد-19" في موسكو، ومع ذلك فإن الكرملين عدل المقطع لاحقًا بحيث تبدو نوبة السعال أقل حدة.

وسببت هذه النوبة مخاوف تتعلق بصحة بوتين، حيث سألت وكالة الأنباء الحكومية تاس مكتب الكرملين عن صحة الرئيس الروسي، وقد أجاب المسؤولون أنه بخير تمامًا نافين تعرضه لأي مشاكل صحية.

وكان "بوتين" يتحدث عبر مكالمة فيديو مع وزير المالية أنطون سيلوانوف ومسؤولين كبار آخرين عندما بدأت نوبة السعال، ثم قال عفوًا، ورفع يده اليمنى مرارًا وتكرارًا إلى فمه وهو يكافح من أجل الاستمرار.