روسيا تتجاهل مجازرها وتتهم 4 سوريين بقتل أحد طياريها البارزين في إدلب

وجهت لجنة تحقيق روسية اتهامًا "غيابيًا" لأربعة سوريين بقتل الطيار الروسي رومان فيليبوف، الذي تم إسقاط طائرته عام 2018 في أجواء ريف إدلب الجنوبي.



وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد أُدرج المتهمون على قائمة المطلوبين الدوليين، ويعتزم التحقيق أن يطلب من المحكمة أن تتخذ إجراءً غيابيًا يتمثل بالسجن".



وذكر "المحققون" الروس أن "المتهمين" بقتل الطيار الروسي "فيليبوف" هم إبراهيم رمضان الأحمد ومحمد غازي العليويو وعبد الستار عبد الغفور الصياح وعبد الباسط إبراهيم الحمود، مشيرين إلى أنهم كانوا جميعًا في ذلك الوقت يقاتلون في صفوف "هيئة تحرير الشام".



وكان الطيار "فيليبوف" يشغل منصب نائب قائد سرب فوج الطيران الهجومي في المنطقة العسكرية الشرقية.



يذكر أن محكمة روسية أصدرت عام 2018، مذكرة غيابية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سوريين أسقطوا طائرة "سوخوي-25" روسية كانت تقصف قرى وبلدات تعج بالمدنيين في ريف إدلب.



تجدر الإشارة إلى أن فصائل الثورة السورية أسقطت في 3 شباط 2018 طائرة حربية روسية من طراز "سو-25" في بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن مقتل الطيار "فيليبوف" منتحرًا بقنبلة، حتى لا يتم أسره من قبل الثوار.

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